İnşaatta istihdam tarihi zirvede

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.2 artışla 16 milyon 89 bin 450 kişiye yükseldi. Sektörler ve alt gruplar bazında incelendiğinde en yüksek artış inşaatta yaşandı. İnşaat sektöründeki ücretli çalışan sayısı ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.2 artarak 2 milyon 11 bin 335 kişiye yükseldi. Çalışan sayısı geçen yılın ağustos ayına göre 134 bin 733 artmış oldu. Sektördeki ücretli çalışan sayısının, bu verinin yayımlanmaya başlandığı Ocak 2009'dan bu yana aradan geçen 200 ayın en yükseğine ulaştığı görüldü. Bundan önceki en yüksek seviye 2 milyon 671 kişiyle temmuzda kayıtlara geçmişti. Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz de deprem bölgesindeki konut üretimi, sosyal konut projeleri, özel sektörün konut yatırımlarını sürdürmesi, kentsel dönüşüm projeleri ve kamu altyapı ihalelerinin hız kazanmasının söz konusu rekorda etkili olduğunu söyledi. Ekiz, "Bu verinin, inşaatın ekonomik büyümedeki lokomotif rolünü güçlendirdiğini gösteriyor. Konutta canlı talebe rağmen stokların azalması son aylarda özel sektörü proje üretimine teşvik ediyor. Bu alandaki arzı hızlandırmalı ve üretimi artırmalıyız" dedi.