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Giriş Tarihi: 28.2.2023 09:06

İnsani yardım malzemeleri taşıyan ABD gemisi bugün Mersin Limanı'na ulaşacak

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’na (USAID) ait insani yardım malzemelerini taşıyan ABD Deniz Kuvvetleri destek gemisinin bugün Mersin Limanı’na ulaşması bekleniyor.

AA
İnsani yardım malzemeleri taşıyan ABD gemisi bugün Mersin Limanı’na ulaşacak

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'na (USAID) ait insani yardım malzemelerini taşıyan "USS Hershel Williams" gemisinin bugün Mersin Limanı'na ulaşması öngörülüyor.

Kaynaklar, "Deprem nedeniyle ülkemiz tarafından yapılan uluslararası çağrı temelinde ve ilgili makamlarımızla eşgüdüm içerisinde ABD tarafından bahse konu gemiyle gönderilen insani yardımlar kurumlarımızca limanda teslim alınacak ve ihtiyaca göre depremzedelerin kullanımına sunulacaktır." ifadesini kullandı.

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İnsani yardım malzemeleri taşıyan ABD gemisi bugün Mersin Limanı'na ulaşacak
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