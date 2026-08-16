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Giriş Tarihi: 16.08.2026

İnternet sitelerinde ilanlara 434 bin 860 lira ceza

İnternet sitelerinde ilanlara 434 bin 860 lira ceza
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Ticaret Bakanlığı, konut ve araç satış üzerine faaliyet gösteren bir internet sitesinde yayımlanan ilanla ilgili yapılan denetim sonucunda 434 bin 860 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada konut ve araç satışı üzerinde yoğunlaşmış bir internet sitesindeki ilana ilişkin denetim yapıldı. Buna göre iş yeri adres değişikliğini süresi içinde bildirmemesi nedeniyle 28 bin 620, iş yerinde bulunan iki adet taşıt için taşıt teslim belgesi düzenlememesi nedeniyle 57 bin 240, aldatıcı uygulamalar nedeniyle 50 bin, 6 ay ve 6 bin kilometre geçmemesine rağmen iki taşıtı pazarlaması nedeniyle 200 bin olmak üzere toplam 434 bin 860 TL ceza kesildi.

#TİCARET BAKANLIĞI

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İnternet sitelerinde ilanlara 434 bin 860 lira ceza
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