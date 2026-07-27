İnterneti kesilen tüketiciye cayma bedeli geri verildi

İzmir
'de internetinde sürekli kesinti yaşayan tüketici, taahhüdü bitmeden aboneliğini iptal edince 4 bin 211 TL cayma bedeliyle karşılaştı. Hakem heyetine başvuran abone, "ayıplı hizmet" kararıyla parasını geri aldı. Kemalpaşa'da yaşanan olay, benzer mağduriyetleri taşıyan milyonlarca internet kullanıcısına emsal niteliği taşıyor. İnternet bağlantısında sürekli kesintiler ve hız düşüklüğü yaşayan tüketici L.İ., aboneliğini sonlandırınca hizmet sağlayıcı firma tarafından 4 bin 211 TL cayma bedeline çarptırıldı. Ücreti ödedikten sonra hakkını aramak için İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran aboneye karşı firma, hizmetin başka bir şirketin altyapısı üzerinden sunulduğunu iddia ederek kendini savundu. Ancak Hakem Heyeti, tüketicinin doğrudan sözleşme yaptığı firmayı muhatap alacağını belirterek bu gerekçeyi reddetti. Başvuruyu inceleyen heyet, sunulan hizmetin tüketicinin makul beklentilerini karşılamadığına ve "ayıplı hizmet" kapsamına girdiğine hükmetti. Kararda, firmaların sözleşmeye uygun ve kesintisiz hizmet sunduklarını somut teknik verilerle ispatlamakla yükümlü olduğu vurgulandı. Tüketicinin ayıplı hizmet nedeniyle sözleşmeyi haklı gerekçeyle feshettiği belirtilerek, tahsil edilen 4 bin 211 liranın iadesine karar verildi.
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Mete Efendioğlu - Editör