İnternette yapılan tüm satışlar GİB’e bildirilecek

Türkiye'de elektronik ticaret ve internet üzerinden yürütülen ticari faaliyetlere ilişkin vergi düzenlemesinde kapsam genişletildi. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan değişiklikle, vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla yalnızca elektronik ticaret faaliyetlerine ilişkin değil, internet ve diğer dijital ortamlarda gerçekleştirilen alım, satım, kiralama, ilan ve reklam faaliyetlerine yönelik bilgi ve bildirim yükümlülüklerinin de uygulanabilmesinin önü açıldı.

KAPSAM GENİŞLETİLDİ

Düzenlemeyle birlikte vergi idaresinin, dijital ortamda iktisadi ve ticari faaliyette bulunan kişi ve kuruluşlardan bildirim talep edebilmesine ilişkin kapsam genişletilirken, farklı türde dijital hizmet sağlayıcıların da düzenleme kapsamına alınması öngörüldü. Yapılan değişiklikle internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden ilan vererek satış yapan kişilerin bilgilerinin Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) bildirilmesi zorunluluğu getirildi. Yani sahibinden.com, letgo, Trendyol, Dolap, Instagram veya Facebook gibi platformlar, kendi üzerlerinden satış ya da kiralama yapanların bilgilerini rapor halinde bildirmekle yükümlü olacak.

KİRALAMA, İLAN VE REKLAM

Yeni düzenlemede ticari faaliyetlerin kapsamı alım ve satımla sınırlı tutulmadı. İnternet dahil olmak üzere her türlü dijital ortamın alım, satım, kiralama, ilan ve reklam gibi iktisadi ve ticari amaçlarla kullanıldığı durumlar da vergi güvenliği kapsamında değerlendirilebilecek.



ELEKTRONİK ORTAMDA MUHAFAZA EDİLEBİLECEK

DÜZENLEMEYLE, vergi güvenliği kapsamında talep edilecek bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza edilmesi ve gerektiğinde ibraz edilmesine ilişkin yükümlülük getirilmesine de imkan tanındı. Bildirimlerin hangi kapsamda, hangi standartlarda ve hangi sürelerde verileceği konusunda belirleme yapma yetkisi de düzenleme kapsamında korunurken, gerektiğinde bu kurallarda değişiklik yapılabilecek. Bildirim kapsamında hizmet verilen gerçek veya tüzel kişilere ilişkin ad ve soyadı ya da unvan bilgilerinin yanı sıra TC numarası veya vergi numarası gibi mükellefiyet tespitine ilişkin bilgiler de bildirilecek. ANKARA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör