İnternetteki ilanlar Maliye’ye bildirilecek

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'yle de internetten yapılan satış ve kiralamada fiyat artışının kontrolüne olanak sağlayacak düzenleme yapıldı. Taşınır ve taşınmaz mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasına yönelik aracılık hizmeti veren siteler, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılara, müşterilere yönelik çeşitli bildirimde bulunma zorunluluğu getirildi. Bu kuruluşlar bildirilen bilgilerin doğruluğundan da sorumlu tutuldu. Söz konusu bilgiler arasında ilanın yayımlandığı internet adresi, ilanı veren kişilerin adı ve soyadı, unvanı, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, iş yeri adresi, ilan verenler adına gerçekleştirilen satış/tahsilat tutarı ile İdare tarafından belirlenecek diğer detaylar yer alacak. Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar bildirdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacak.Vatandaş da İdare'ye bildirilmesi gereken bilgileri, sitelere vermek zorunda olacak. İlk bildirim, haziranda ilk kez verilecek ilanlar için 1 Ağustos'a kadar, halen yayında olanlar için ise 31 Ağustos'a kadar yapılacak. Sonraki süreçte de her bir aydaki ilanlara ilişkin bildirim, izleyen ayın sonuna kadar gerçekleştirilecek. Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler ile eksik veya yanıltıcı bilgi verenlere yönelik ceza kesilecek.