Investco ve Hat Holding’e kayyum atandı

SERMAYE Piyasası Kanunu'na muhalefet suçundan elde ettikleri geliri borsa ve çeşitli yatırım araçlarıyla akladığı iddia edilen Investco Holding ve Hat Holding'in mal varlıklarına el konuldu. TMSF kayyum olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding ve Hat Holding yetkilileri hakkında, "Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

TMSF KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında, malen sorumlu Hat Holding Anonim Şirketi ve Investco Holding Anonim Şirketinin mal varlıklarına ve şüphelilere ait hisse paylarına İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla el konuldu. El konulan payların yönetimi İçin TMSF kayyum olarak atandı. Investco Holding soruşturması kapsamında, aralarında Nihat Özçelik'in olduğu 13 şüpheli tutuklanmış, ünlü ekonomist Işık Ökte'nin arasında olduğu 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.