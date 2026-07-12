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Giriş Tarihi: 12.07.2026 14:47 Son Güncelleme: 12.07.2026 14:48

Irak Hava Yolları 14 Temmuz'da Kerkük-Antalya uçuşlarına başlıyor

Irak Hava Yollarının, 14 Temmuz'da Kerkük-Antalya uçuşlarına başlayacağı duyuruldu.

AA
Irak Hava Yolları 14 Temmuz’da Kerkük-Antalya uçuşlarına başlıyor
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Kerkük Havalimanı Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, 14 Temmuz Salı günü Irak Hava Yolları'na ait ilk seferin Kerkük'ten Antalya Havalimanı'na gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, yeni uçuşun ilk etapta haftada bir gün karşılıklı gerçekleştirileceği, Bağdat'tan hareket eden uçakların Kerkük'e indikten sonra seferine Antalya'ya devam edeceği ifade edildi.

Kerkük Havalimanı, 16 Ekim 2022'de dönemin Irak Ulaştırma Bakanı'nın katılımıyla hizmete açılmış ve aynı yıl içerisinde Türkiye'ye yönelik ilk uluslararası uçuşlara ev sahipliği yapmıştı.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜRKİYE #BAĞDAT #ANTALYA HAVALİMANI

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Irak Hava Yolları 14 Temmuz'da Kerkük-Antalya uçuşlarına başlıyor
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