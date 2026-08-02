Irak petrolünde bir yıllık yeni anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin görüşmesinden 4 gün sonra, Irak–Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşmaya varıldı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ile Irak merkezli Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) - Kuzey Petrol Şirketi (NOC) arasında bir yıl süreli "Ham Petrol Taşıma Anlaşması" imzalandı. İmza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanı sıra Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir katıldı.

TARİHİ HAFTA, TARİHİ ANLAŞMA

Görüşmede, "Tarihi haftayı tarihi bir anlaşma ile tamamlıyoruz" ifadelerini kullanan Bakan Bayraktar, haftanın sonunda Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı (ITP) anlaşmasının imzalandığını ifade ederek "Bu petrol boru hattı, Hürmüz krizini yaşayan dünyada, 20 milyon varilin bir anlamda Körfez'de takılı kaldığı bir ortamda alternatif bir güzergâh oluşturmak adına fevkalade önem arz ediyor" diye konuştu. Türkiye'nin 50 yıla yakındır Silopi'den Ceyhan'a inen iki hattı çalışır vaziyette tuttuklarını kaydeden Bakan Bayraktar, "BOTAŞ, bu hattın işletmesinden, Ceyhan'daki depolama ve yükleme operasyonlarından sorumlu. Bir buçuk milyon varil günlük kapasitesi olan hatlarımızın tam kapasiteyle çalışmasını istiyoruz. Irak'tan gelecek petrolü, belki ilerleyen dönemde Kuveyt'ten ve Körfez ülkelerinden gelecek petrolü de bu güzergâh üzerinden dünya piyasalarına, Ceyhan'a taşıyalım" dedi.

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı Zeydi'yi kabulünde gündeme gelen Türkiye'deki rafinerilerin ihtiyaç duyacağı bir milyon varillik petrolün Irak tarafından sağlanması konusunun önemli bir gelişme olduğunu dile getirerek "Bu ülkemizin petrol arz güvenliği açısından önemli" dedi. Şu ana kadar rafinerilerin toplam ihtiyacının sadece yüzde 10'una yakın bir kısmının Irak'tan sağlandığını kaydeden Bakan Bayraktar, "İhtiyacımızın tamamına yakınını alabileceğimiz bir modeli karşılıklı oluşturmayı hedefliyoruz" dedi. TPAO'nun Kerkük sahalarındaki ortaklığına atıfta bulunan Bayraktar, "Pazartesi yeni bir sayfa açıyoruz. Bu yeni sayfada iki ülkenin başta enerji alanı petrol, doğal gaz, elektrik olmak üzere diğer alanlarını da geliştireceğiz ve 17 milyar dolarlık ticaret hacminiileriye götüreceğiz" diye konuştu.

750 BİN VARİLLİK KAPASİTE

İmzalanan anlaşma kapsamında, boru hattı günlük kapasitesinin 750 bin varillik kısmı SOMO/NOC şirketlerine tahsis edildi. Böylece, Silopi-Ceyhan Ham Petrol İletim Sistemi'nin (SCP) daha verimli kullanılması sağlanacak.