Irak’ın petrol ihracatı yarı yarıya düştü

Hürmüz Boğazı'ndaki kriz petrol piyasasında arz endişelerini artırırken, Irak'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyir, boğazdaki sorunlar nedeniyle ülkesinin petrol ihracatının yarı yarıya düştüğünü belirterek, petrol sevkiyatının yeniden yapılabilmesi için İran'la görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

IRAK'IN PETROL İHRACATI YARI YARIYA DÜŞTÜ

Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyir, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Irak medyasında yer alan haberlere göre Hudayyir, boğazda yaşanan sorun ve zorluklara rağmen ülkenin petrol ürünleri ihtiyacını karşılamayı sürdürdüğünü ifade etti.

Irak'ın petrol üretimini ve ihracatını artırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Hudayyir, doğal gaz alanında da uluslararası şirketlerle 14 anlaşma imzalandığını aktardı.

GÜNLÜK ÜRETİM 2,7 MİLYON VARİL

Irak'ın halihazırda günlük 2,7 milyon varil petrol ürettiğini belirten Hudayyir, bu miktarın 1,5 ila 1,7 milyon varilinin ihraç edildiğini söyledi.

Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki sorunların ihracat üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirten Hudayyir, günlük petrol ihracatının yarı yarıya düştüğüne dikkat çekti.

IRAK, İRAN'LA DİYALOG HALİNDE

Irak'ın petrolünün Hürmüz Boğazı üzerinden taşınabilmesi için İran'la görüşmelerin sürdüğünü belirten Hudayyir, "Petrolün Hürmüz Bağazı'ndan geçişi için İran'la diyalog halindeyiz." dedi.

Irak'ın ihracatında yaşanan düşüş, Hürmüz Boğazı'nın küresel petrol arzı açısından taşıdığı kritik önemi bir kez daha ortaya koydu. Irak'ın günlük üretiminin önemli bölümünü ihraç edebilmesi, boğazdaki geçişlerin normale dönmesine bağlı görünüyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör