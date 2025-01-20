Irak’la hedef 30 milyar dolar

Irak ve Türkiye ticaret hacminin, karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, turizm, sağlık turizmi, hizmetler sektörü ve lojistik sektörü yüksek bir potansiyel barındırıyor. İki ülke arasında hedef 30 milyar dolara ulaşmak. Türkiye'nin Irak'a son 10 yılda yaptığı ihracatın, toplam ihracattaki payı yüzde 5 ve üzerinde gerçekleşti. Geçen yıl itibarıyla Irak'a 11.8 milyar dolar ihracat yapıldı ve ikili ticaret hacmi Irak'ın da yaptığı ihracatla 14 milyar dolara ulaştı. İki ülkenin liderleri geçtiğimiz nisan ayında Bağdat'ta karşılıklı ticaret hacminin 30 milyar dolara ulaşması hedefi belirledi.

JETCO ANLAŞMASI İMZALANDI

Türkiye ile Irak arasında ikili ticari ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında işbirliğine, müteahhitlik hizmetlerinden karşılıklı yatırımlara pek çok farklı alanı kapsayan konuların masaya yatırıldığı 'Türkiye-Irak Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 1. Dönem Toplantısı' gerçekleştirildi. Irak, Türkiye'nin üçüncü ihracat destinasyonu. Ülkemizin Irak'tan ithal ettiği ürünlerin başında ham petrol gelirken, Türkiye'nin Irak'a çeşitli mamul eşya, hububat, tekstil, gıda, mobilya, makine ve demir-çelik ürünleri ihraç ediliyor.

35 MİLYAR DOLARLIK PROJE

Müteahhitlik açısından ise Irak, bugüne kadar yaklaşık 35 milyar dolar değerinde bin 111 proje ile Türkiye'nin dünyada en fazla proje üstlendiği üçüncü ülke konumunda. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gelecek süreçte de Irak'ta başta Kalkınma Yolu Projesi çerçevesindeki yatırımlar olmak üzere altyapıda ve üstyapıda çok önemli projeler gündeme geleceğinin bilgisini paylaştı. İkili ticari ilişkilerden karşılıklı yatırımlara Kalkınma Yolu Projesi kapsamında ortak işbirliğine, müteahhitlik hizmetlerinden karşılıklı sınai ve hizmetler sektöründeki yatırımlara pek çok farklı alanı kapsayan konulara ilişkin anlaşmalar da imzalanıyor.

KALKINMA YOLU PROJESİ SIÇRAMA YARATACAK

Irak'la gündemde, Asya ile Avrupa arasında bağlantısallık bağlamında Irak üzerinden bir güzergâh sunan Kalkınma Yolu Projesi, önemli bir yer tutuyor. Temelleri 2000'li yılların başında atılan bu proje, Irak'ın denize açıldığı tek şehri olan Basra'da inşası devam eden Al-Fav Limanı'nın, yaklaşık bin 200 km uzunluğundaki çift yönlü otoban ve demiryolu ile bağlanmasını ve Körfez ülkeleri ile Asya'dan gelen malların Avrupa'ya taşınmasını öngörüyor. Projenin doğal ortağı konumunda olan Türkiye, gerek Irak'ın ve bölge ülkelerinin kalkınmasına, gerek bölgesel istikrar ve güvenlik ortamına olumlu katkıda bulunacak. Proje için Türkiye- Irak-Katar-BAE arasında dörtlü düzeyde mutabakat zabıtlarıyla da bu yöndeki ortak irade teyit edildi.