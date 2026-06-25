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Giriş Tarihi: 25.06.2026 11:31

Irak'tan OPEC'e kota baskısı: Ayrılık seçeneği masada

Irak, petrol üretim kotasının artırılmaması halinde OPEC üyeliği dahil tüm seçenekleri değerlendirebileceği yönünde mesaj verdi. Petrol gelirlerindeki düşüşün bütçe üzerindeki baskıyı artırdığını belirten Bağdat yönetimi, üretim kotasında anlamlı bir artış talep ediyor.

Irak’tan OPEC’e kota baskısı: Ayrılık seçeneği masada
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Irak, petrol üretim kotasında kayda değer bir yükseliş sağlanamaması durumunda OPEC üyeliği dahil farklı senaryoları değerlendirebileceğinin sinyalini verdi.

Irak Petrol Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, İran ile yaşanan savaşın ardından petrol ihracatında görülen sert gerilemenin ülke ekonomisi üzerinde ciddi mali baskı oluşturduğunu söyledi. Yetkili, mevcut koşullarda üretim kotasının artırılmasının Irak açısından kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı.

BAĞDAT YÖNETİMİ DAHA YÜKSEK KOTA TALEP EDİYOR

Bakanlık yetkilisi, Irak'ın OPEC nezdinde üretim kotasının önemli ölçüde artırılmasını istediğini belirterek, söz konusu talebin örgüt tarafından en üst düzeyde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bağdat'ın, ekonomik dengeleri koruyabilmek ve gelir kayıplarını telafi edebilmek adına daha yüksek üretim kapasitesine ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

OPEC'TEN AYRILIK İHTİMALİ GÜNDEME GELDİ

Konuya yakın kaynaklar, Iraklı yetkililerin üretim kotasında beklenen artışın gerçekleşmemesi halinde OPEC'ten ayrılma olasılığını da değerlendirdiğini aktardı.

Bununla birlikte kaynaklar, Bağdat yönetiminin öncelikli hedefinin örgüt bünyesinde kalmak ve müzakereler yoluyla daha yüksek bir üretim kotası elde etmek olduğunu belirtti.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#OPEC #BAĞDAT #IRAK #PETROL

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Irak'tan OPEC'e kota baskısı: Ayrılık seçeneği masada
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