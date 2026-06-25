Irak’tan OPEC’e kota baskısı: Ayrılık seçeneği masada

OPEC'TEN AYRILIK İHTİMALİ GÜNDEME GELDİ

Konuya yakın kaynaklar, Iraklı yetkililerin üretim kotasında beklenen artışın gerçekleşmemesi halinde OPEC'ten ayrılma olasılığını da değerlendirdiğini aktardı.

Bununla birlikte kaynaklar, Bağdat yönetiminin öncelikli hedefinin örgüt bünyesinde kalmak ve müzakereler yoluyla daha yüksek bir üretim kotası elde etmek olduğunu belirtti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör