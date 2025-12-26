İran, kaçak yakıt taşıyan yabancı petrol tankerine el koydu

İran'ın güneyinde yakıt kaçakçılığına yönelik operasyonlar sürüyor. Hürmüzgan Eyaleti Yargı Başkanı Mücteba Kahramani, yakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin Basra Körfezi'nde, Keşm Adası açıklarında yürüttüğü operasyon sırasında yabancı bir petrol tankerinin durdurulduğunu açıkladı.

Kahramani, "Yapılan incelemelerde yaklaşık 4 milyon litre kaçak akaryakıt taşıdığı belirlenen yabancı bandıralı petrol tankerine el konulmuştur" dedi. Gemide bulunan mürettebatın gözaltına alındığını belirten Kahramani, "Söz konusu tankerle bağlantılı 16 yabancı uyruklu mürettebat yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Bu kişiler hakkında adli kontrol kararları verilerek gözaltı süreci sürdürülmektedir. Geminin karıştığı ihlallere ilişkin dosya Keşm İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde oluşturulmuş olup, adli süreç devam etmektedir" dedi. Kahramani, operasyonla yakıt kaçakçılığı şebekelerinin mali yapısına ciddi bir darbe vurulduğunu belirterek el konulan petrol tankeri ve yakıtın yaklaşık 700 milyar tümen (yaklaşık 234 milyon TL) değerinde olduğunu ve devlet lehine müsadere edileceğini söyledi.