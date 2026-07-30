İran savaşı ABD’nin stoklarını tüketti! Pentagon’dan milyarlarca dolarlık füze kararı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran savaşı sonrası artan hava savunma ihtiyacını karşılamak amacıyla Patriot hava savunma füzeleri için verdiği siparişi büyük ölçüde artırdı. Revize edilen sözleşmeyle Patriot tedarikinin toplam büyüklüğü 58,6 milyar dolara ulaştı.
Yerel basında yer alan haberlere göre ABD Kara Kuvvetleri, savunma sanayi şirketi Lockheed Martin'e verilen mevcut füze siparişini 53,9 milyar dolar artırdı.
PATRİOT SİPARİŞİ 58,6 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Nisan ayında verilen 4,7 milyar dolarlık ilk siparişin ardından yapılan revizyonla Patriot füzeleri için toplam sözleşme büyüklüğü 58,6 milyar dolara yükseldi.
Kararın, İran savaşı sonrasında ABD ordusunun hava savunma sistemlerine yönelik artan talebi karşılamaya yönelik olduğu belirtildi.
THAAD FÜZELERİ İÇİN DE 35 MİLYAR DOLARLIK ADIM
Pentagon, yalnızca Patriot sistemleriyle sınırlı kalmadı.
Bakanlık, balistik füze tehditlerine karşı kullanılan Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) önleyici füzeleri için de Lockheed Martin ile 35 milyar dolarlık ön sözleşme imzaladı.
ÜRETİM KAPASİTESİ ÜÇ KATINA ÇIKARILACAK
ABD Savunma Bakanlığı, nisan ayında yaptığı açıklamada Boeing ve Lockheed Martin ile kritik füze bileşenlerinin üretimini artırmak amacıyla çerçeve anlaşma imzaladığını duyurmuştu.
Anlaşmalar kapsamında, Patriot hava savunma sistemlerinin hedefe kilitlenmesini sağlayan arıyıcı başlıkların üretim kapasitesinin üç katına çıkarılması hedefleniyor.