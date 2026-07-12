İran’dan yeni Hürmüz Boğazı kararı: İkinci duyuruya kadar kapalı kalacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, 'yabancı müdahalenin yol açtığı istikrarsız güvenlik durumu nedeniyle, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını' bildirdi.

GÜVENLİK SORUNLARI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda yabancı müdahale ve gemilerin 'yetkisiz rotalarda' seyretmeye çalışmasının güvenlik sorunlarına yol açtığı ileri sürüldü. Daha önce yabancı müdahalelerin ve gemilerin rotalarının izinsiz şekilde belirlenmesine karşı uyarıda bulunulduğu vurgulanarak, bazı gemilerin bu uyarıları dikkate almadığı ve 'yetkisiz rotalarda' ilerlemeye çalıştığı belirtildi.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR KAPALI KALACAK

Uyarılara rağmen rotasını değiştirmeyen ve deniz güvenliğini tehlikeye attığı aktarılan gemilerden birinin, Devrim Muhafızları Ordusu Donanması tarafından uyarı atışlarıyla durdurulduğu kaydedilerek, "Bu olay sonucunda ve yasa dışı yabancı müdahale nedeniyle ortaya çıkan bu istikrarsız güvenlik durumu sebebiyle, Hürmüz Boğazı ikinci bir duyuruya kadar kapatılacak" ifadeleri kullanıldı.

Hürmüz Boğazı bölgesinde Amerikan müdahaleleri sona erene kadar hiçbir gemiye geçiş izni verilmeyeceği bildirilen açıklamada, "Amerikan-Siyonist düşmanın topraklarına girmesine izin veren ülkeler, bu müdahalenin sonuçlarından sorumlu tutulacaktır" denildi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör