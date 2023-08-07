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Giriş Tarihi: 8.8.2023

İş Bankası ve Solar Çatı’dan işbirliği

İş Bankası ve Solar Çatı’dan işbirliği
KÜRESEL iklim değişikliğinin etkileri her geçen gün daha fazla hissedilirken Solarçatı ve İş Bankası da güneş enerjisi santrallerinin ölçek ekonomisi içerisinde ülkemizin enerji bağımsızlığına yönelik olarak kurulu güçte daha fazla pay alması için işbirliği yaptı. Bu kapsamda Solarçatı tarafından kurulacak Güneş Enerji Santralleri'ne (GES) İş Bankası İş'te Güneş Kredisi ile avantajlı finansman desteği sağlayacak. KOBİ'ler finansman desteğine ek olarak Solarçatı tarafından yapılacak güneş enerjisi santrali kurulumuna, yüzde 5 indirim sunulacak.
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İş Bankası ve Solar Çatı’dan işbirliği
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