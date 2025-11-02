İş Bankası’nın aktif büyüklüğü 4.2 trilyon TL

Türkiye İş Bankası Eylül 2025 itibarıyla aktif büyüklüğünü 4.2 trilyon liraya taşıyarak Türkiye'nin en büyük özel bankası konumunu sürdürdü. Ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 3 trilyon lirayı aşarken, bu tutarın 2.2 trilyon lirası nakdi, 823 milyar lirası ise gayrinakdi kredi olarak kullandırıldı. Bankanın toplam mevduatı 2.9 trilyon liraya, Türk lirası mevduat hacmi ise 1.6 trilyon liraya ulaştı. Türk lirası ticari mevduat hacmi ise yılın Ocak-Eylül döneminde yüzde 52 artarak 622 milyar liraya yükseldi. Banka, 500 milyon dolar tutarında KOBİ'lere katkı sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştirdi. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, elde edilen finansal sonuçlarla, sağlam özkaynak ve güçlü finansal yapı sayesinde ikinci yüzyıla güçlü bir başlangıç yapıldığını söyledi.