İş dünyasının ekonomiye güveni tam

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi reçetelerinin başarılı olacağına inandıklarını belirterek, "Türkiye ekonomideki sıkıntılı dönemi büyük potansiyeli, çalışkanlığı ve girişimciliğiyle aşabilme kabiliyetine sahiptir" dedi.Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi "Yüz Yüze Söyleşileri"nin bu ayki konuğu İNTES Başkanı ve Kolin İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu oldu.Koloğlu, "Türkiye çeşitli dönemlerde krizlerle karşılaşmıştır, ancak hepsini de aşmıştır. Bu krizlerin bazıları zarar verirken, bazıları ise yarattığı fırsatlarla yararlı olmuştur. Türkiye ekonomideki sıkıntılı dönemi büyük potansiyeli, çalışkanlığı ve girişimciliğiyle aşabilme kabiliyetine sahiptir" dedi. Türkiye'de tüketim ekonomisine bir yönelim olduğunu, bunun da ekonomik anlamda sıkıntılara yol açtığını vurgulayan Koloğlu, "Kamu dâhil herkesin tasarrufa yönelmesi, israftan uzak durması gerekiyor" diye konuştu.Koloğlu, "Yabancı sermaye çekmeli, ihracatımızı artırmalıyız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başarılı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.