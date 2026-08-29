İşçi çıkarmayana ucuz kredi ve prim desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz ay açıkladığı KOBİ'lere can suyu olması beklenen 250 milyar liralık finansman paketinin detayları belli oldu. İmalat sanayinde üretim sürekliliğini güvence altına almak, işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve istihdamı korumak amacıyla hayata geçirilen İmalat Sanayi için Kredi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı'na başvurular 1 Eylül'de başlıyor. KOBİ'ler ve büyük işletmelere 6 aya kadar ödemesiz, 36 aya kadar vadeli kredi imkanı sağlanacak.

BAŞVURULAR 1 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İmalat Sanayi Finansman Desteği Tanıtım Programı'nda imalat sanayisine yönelik yeni finansman paketinin ayrıntılarını açıkladı. 2025 yılı Kasım ve Aralık aylarına ait ortalama prim gün sayısını 2026 yılında korumuş olan işletmelere performans desteği veya finansman desteği sağlanacak. Toplam 250 milyar lira büyüklüğündeki finansman programına işletmeler 1 Eylül'den itibaren başvurabilecek. Başvuruların ardından protokol imzalanan bankalar kredi değerlendirme süreçlerini yürütecek.

Firmalar, değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından kendilerine tahsis edilen finansmana erişebilecek. Yeni düzenleme kapsamında büyük işletmeler için kredi tutarı 50 milyon liradan 150 milyon liraya yükseltildi. Firmalara sağlanacak kredi limitleri ise iş gücü maliyetleriyle orantılı olarak belirlenecek. KOBİ'ler ve büyük ölçekli firmalar, 6 aya kadar ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli finansman imkanından yararlanabilecek. Program kapsamında firmalara hem sabit hem de değişken maliyetli kredi seçeneği sunulacak. Sabit maliyetli krediler yüzde 37 sabit oranla kullandırılırken, değişken maliyetli kredilerde oran TLREF+1 olacak. İşletmelerin 2026 yılı Ocak- Haziran dönemindeki ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları halinde kullandıkları kredilerin finansman maliyetinin 12 puanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacak. Böylece sabit maliyetli kredilerde yıllık faizin yüzde 25'e kadar düşmesi öngörülüyor.

HANGİ BANKALAR ARACI OLACAK?

Program kapsamında kredi kullandırımı Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Halkbank, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi, Akbank, Denizbank, Kuveyt Türk, Türk Ekonomi Bankası, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Albaraka Türk, Emlak Katılım, Türkiye Finans tarafından yapılacak.



KOBİ'LERE KEFALET DESTEĞİ SAĞLANACAK

Finansman programı kapsamında KOBİ'lere kefalet desteği de sunulacak. Kefalet kullanımına ilişkin hususlar, kefalet şirketleri ile imzalanan protokolde belirlenecek. Kefaleti Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF), Katılım Finans Kefalet A.Ş. (KFK), İhracatı Geliştirme A.Ş. sağlayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

BAŞVURU yapacak işletmenin, ana veya yan faaliyetinin imalatla ilgisi olması, işletme beyanının güncel olması, Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması gerekiyor.

FİNANSMAN MALİYETİNİN 12 PUANI DEVLETTEN

PROGRAMIN tanıtım toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ocak-haziran ortalama istihdam düzeylerini temmuz-aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını bildirdi. Kacır, "Böylelikle sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı yüzde 25'e kadar düşmüş olacak. Finansman programı kapsamında KOBİ'lerimize kefalet desteği de sunacağız. 250 milyar liralık finansman paketine işletmelerimiz 1 Eylül tarihinden itibaren başvurabilecek. Protokol imzaladığımız bankaların yapacağı kredi değerlendirme süreçlerinin ardından tahsis edilen finansmana erişebilecek" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, "Finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak şekilde birbirini tamamlayan iki ayrı destek mekanizması var. Bunlardan ilki mevcut istihdamı korumayla ilgili destek, 'performans desteği' adı altında. Çalışan başına aylık 3 bin 500 lira destek sağlanıyor. Buna ilaveten KOBİ'ler özelinde, imalat sanayisindeki KOBİ'lerimize finans desteği adı altında önümüzdeki 3 yıla sari olmak üzere 187.5 milyar lira kaynak aktarımı hedeflenmiştir. Ağustos ayı itibarıyla hem performans hem de finans destekleri kapsamında 12 binden fazla işletmeye yaklaşık yarım milyon kişilik istihdam koruması sağlanmıştır" diye konuştu. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar da Türk bankacılık sektörü olarak bugün itibarıyla 26.7 trilyon lira kredi kullandırdıklarını belirterek, bu kredilerin yüzde 27'sinin KOBİ'lere kullandırıldığını söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör