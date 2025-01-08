İşe yerleştirmede 30 ayın rekoru

İşkur'un işe yerleştirdiği kişi sayısı, 2024'ün aralık ayında, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 9.8 artarak 152 bin 526 kişiye ulaştı. Bu rakam aynı zamanda 2022 Haziran ayından bu yana aylık bazda en yüksek işe yerleştirme sayısı oldu. 2024'ün tamamında işe yerleştirilen kişi sayısı, 2023'e göre yüzde 17.5 artarak 1 milyon 453 bin 833'e ulaştı. Kayıtlı işsiz sayısı ise 2023'e göre yüzde 7.5 azalarak 2 milyon 239 bin kişiye geriledi. 2024 sonu itibarıyla açık iş sayısı ise 2 milyon 566 bin oldu. Açık iş sayısında da İstanbul 596 bin 231 ile ilk sırada yer aldı. 2024'te işe yerleştirilen 1 milyon 453 bin kişiden 650 bin 843'ü sanayide, 792 bin 452'si hizmet sektöründe iş buldu.