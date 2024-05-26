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Giriş Tarihi: 27.5.2024

İşini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlüye hibe

İşini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlüye hibe
İŞKUR'un, işini kurmak isteyen engellilere 400 bin TL'ye, eski hükümlülere ise 300 bin TL'ye kadar sağlayacağı hibe sağlıyor. Hibeden faydalanmak isteyenler başvurularını 7 Haziran'a kadar e-devlet üzerinden yapılabilecek. Engelli ve eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik 2014'ten beri hibe programları yürüten kurum, nisan ayında engelliler için hibe miktarını 150 bin TL'den 400 bin TL'ye, eski hükümlüler için ise 110 bin TL'den 300 bin TL'ye yükseltmişti.
İŞKUR tarafından, engellilerin kendi işlerini kurmalarını ve istihdam edilmelerini desteklemek amacıyla 2014 yılından bugüne kadar 3 bin 608 projeye toplam 183 milyon liranın üzerinde ödenek aktarıldı. Söz konusu dönemde, aynı kapsamda eski hükümlülere de 2 bin 746 proje için yaklaşık 110 milyon lira hibe desteği sağlandı.
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İşini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlüye hibe
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