İŞKUR 3 ayda 337 bin kişiyi işe yerleştirdi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2024 Yılı Mart Ayı İstatistik Bülteni'ni yayınlandı. Bültene göre yılın ilk 3 ayında işe yerleştirilen kişi sayısı 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 28 oranında artış göstererek 336 bin 799 kişiye ulaştı. Mart ayında işe yerleştirilenlerin sayısı da, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 11.1 artarak 129 bin 833'e çıktı. İşsiz sayısı geçen yılın mart ayına göre yüzde 9.8 azalarak 2 milyon 334 bin 580'e geriledi.Yılın ilk üç ayında en fazla işe yerleştirme imalat sanayi sektöründe gerçekleşirken en fazla işe yerleştirilen meslekler özel güvenlik görevlisi (silahsız), turizm ve otelcilik elemanı ve reyon görevlisi oldu. Ocak-Mart döneminde işverenler tarafından İŞKUR'dan talep edilen eleman sayısı 625 bin 508 kişi olurken, taleplerinin yüzde 98.3'ü özel sektör işyerlerinden geldi. İlgili dönemde en fazla eleman talebi imalat sanayi sektöründen gelirken en fazla talep edilen meslekler ise özel güvenlik görevlisi (silahsız), turizm ve otelcilik elemanı ve reyon görevlisi şeklinde sıralandı.