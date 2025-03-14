İŞKUR Gençlik Programı’na başvurular başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'na başvuruların dün başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından İŞKUR'un Gençlik Programına başvuruların başladığını duyuran Bakan Işıkhan "Mesleki deneyim ve gelir elde etmek isteyen üniversite okuyan genç kardeşlerimizin başvurularını bekliyoruz" diye konuştu. Işıkhan, paylaşımında şu bilgilere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gençlerin hem deneyim kazanabileceği hem de gelir elde edebileceği İŞKUR Gençlik Programı'nın müjdesini verdi. Söz konusu program devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerimiz için hazırladığımız; teorik ve pratik bilgilerin verildiği kısmi zamanlı bir aktif iş gücü programıdır. Gençlerin kendi kampüslerinde öğrenimlerine ara vermeden katılabileceği bu program ile üniversitelerinin bilimsel projelerinde, sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinde, kütüphane hizmetlerinde ve daha birçok alanda yer alabilecek." Program kapsamında gençlerin kısa vadeli sigorta primleri devlet tarafından ödenecek ve günlük 1083 TL alabilecekler. Haftanın en fazla üç günü yararlanabilecekleri programla ayda 15 bin 162 TL'ye kadar kazanç sağlayabilecekler. İlk etapta 100 bin öğrencinin katılabileceği programdan önümüzdeki 4 yılda 1 milyon gence fayda sağlanacak. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başlangıç tarihleri üniversitelere göre farklılık gösterdiği için üniversitelerinizin duyurularını takip etmeniz önemli. Başvurularınızı İŞKUR mobil uygulaması ve genclik.iskur.gov.tr üzerinden yapabilirsiniz."