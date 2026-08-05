İŞKUR ile VakıfBank’tan istihdam işbirliği

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile VakıfBank arasında işbirliği protokolü imza törenine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadın ve gençler başta olmak üzere vatandaşların ihtiyaçlarına daha etkin çözümler sunmayı, istihdama ve girişimcilik imkanlarına erişimlerini kolaylaştırmayı ve üretim süreçlerine daha güçlü katılmalarını hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye Yüzyılı'nı, yatırımın, üretimin, istihdamın ve kalkınmanın yüzyılı yapma hedefiyle çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Güçlü bir istihdam politikası ancak kamu, özel sektör ve finans kuruluşlarının el ele vermesiyle kalıcı sonuçlar üretebilir. Bugün attığımız bu imza, kadın ve gençlerin üretim çağının asıl aktörleri olması yolunda önemli bir adımdır" dedi.

VakıflarBank ile İŞKUR'u ortak bir hedef için buluşturdukları bu törende, gençlerin, kadınların, girişimcilerin desteklenmesi amacıyla önemli bir protokolü hayata geçirdiklerini belirten Işıkhan, "Bu işbirliğiyle kadın ve gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha etkin çözümler sunmayı, istihdama ve girişimcilik imkanlarına erişimlerini kolaylaştırmayı ve üretim süreçlerine daha güçlü biçimde katılmalarını hedefliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

EN ÇOK ARTIRAN ÜLKEYİZ

Işıkhan, Türkiye'nin son 20 yılda istihdam alanında dünyanın takdirle izlediği bir dönüşüm gerçekleştirdiğini ifade ederek, "2007-2024 döneminde dünyada genç istihdamını en çok artıran ülke konumundayız" diye konuştu. OECD üyesi 38 ülkeden sadece 19'unda genç istihdamı artarken, İngiltere, İtalya ve Almanya gibi pek çok Avrupa ülkesinde oransal olarak genç istihdamın gerilediğini aktaran Işıkhan, şunları kaydetti: "Kadın istihdamında da benzer bir başarı hikayesi yazıyoruz. 2007-2025 döneminde kadınların iş gücüne katılma oranını 15 puan artırarak yüzde 21'den yüzde 36'ya çıkardık ve bu alanda OECD ülkeleri arasında en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri olduk. 2026 yılı haziran iş gücü verileriyle işsizlik oranı son 21 yılın en düşük seviyesine gerilerken 38 aydır kesintisiz şekilde tek haneli seviyelerde seyretmektedir. Benzer şekilde genç işsizlik oranı, son 21 yılın en düşük oranı olan yüzde 12,8'e ve kadın işsizlik oranı, son 14 yılın en düşük oranına yüzde 9,8'e düşmüştür. Yine haziran verileriyle 4 milyon 692 bin gencimiz ve 10 milyon 831 bin kadın istihdamda yer almaktadır."