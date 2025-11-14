İşkur’da 25 bine yakın boş kontenjan var

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, işçi ve işveren konfederasyonlarının temsilcilerini dinledi. HAK-İŞ Konfederasyonu Danışmanı Ahmet Sarıtaş, yüzde 1'in üzerinde engelli üyeleri bulunduğunu söyleyerek, "İŞKUR'dan aldığımız verilere göre 25 bine yakın boş kontenjan bulunuyor. Dün aldığımız rakam, 92 binin üzerinde engelli vasfı ile iş arayan İŞKUR'a kayıtlı işçi olduğu yönünde" açıklamasında bulundu. Örgütlü oldukları iş yerlerinde imzalanan toplu iş sözleşmelerinde engellilere özel maddeler koydurma gayreti içerisine girdiklerini anlatan Sarıtaş, engelli işçilerin sendikalı olması için de çalışmalar yaptıklarından bahsetti.