İŞKUR’dan ezber bozan uygulama! İşsizlik maaşı başvurusu bile tek komutla yapılabilecek

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında yapay zeka destekli sanal iş ve meslek danışmanını gelecek yıl vatandaşların kullanımına sunmaya hazırlanıyor. Yeni sistemle iş arayanlar ve işverenler birçok işlemi 7 gün 24 saat yapay zeka üzerinden gerçekleştirebilecek.

İŞKUR Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Adem Akdemir, kurumun yapay zeka ve dijitalleşme projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BAŞVURUMU YAP" DEMEK YETERLİ OLACAK

Akdemir, geliştirilen yapay zeka destekli sanal danışmanın vatandaşlara tıpkı kurumda görev yapan iş ve meslek danışmanları gibi hizmet vereceğini belirtti.

Vatandaşların aktif iş gücü programları, işsizlik sigortası, işsizlik ödeneği, iş ilanları ve başvuru süreçleriyle ilgili tüm sorularını sanal danışmana yöneltebileceğini ifade eden Akdemir, şu bilgileri verdi:

"İşsizlik sigortasına ya da işsizlik ödeneğine başvurmak isteyen bir vatandaşın 'Başvurumu yapar mısın?' demesi yeterli olacak. Vatandaşlarımız hiçbir butona tıklamadan, herhangi bir sayfayı aramadan işlemlerini yapay zeka asistanı üzerinden gerçekleştirebilecek."

7/24 HİZMET VERECEK

Yeni sistem sayesinde vatandaşların kuruma gitmeden günün her saatinde hizmet alabileceğini belirten Akdemir, yapay zekanın iş arama sürecini de kolaylaştıracağını söyledi.

Sanal danışman, kullanıcıların sesli ya da yazılı komutlarıyla kendilerine uygun iş ilanlarını listeleyebilecek ve talep edilmesi halinde başvuru işlemlerini de tamamlayabilecek.

FARKLI DİLLERDE HİZMET SUNACAK

Yapay zeka destekli sistem yalnızca Türkçe değil, farklı dillerde de hizmet verecek.

Akdemir, vatandaşların Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça ve diğer yabancı dillerde de sanal danışmandan destek alabileceğini belirtti.

Yeni sistemden sadece iş arayanlar değil, işverenler de faydalanabilecek.

VERİLER KURUM DIŞINA ÇIKMAYACAK

İŞKUR'un yapay zeka altyapısını tamamen kurum bünyesinde geliştirdiğini vurgulayan Akdemir, veri güvenliğinin en önemli önceliklerden biri olduğunu söyledi.

Bu kapsamda dünyanın en gelişmiş yapay zeka çiplerine sahip sunucuların kurum bünyesine kazandırıldığını belirten Akdemir, tüm uygulamaların kapalı devre sistemde çalışacağını ifade etti.

"Verinin ve bilginin hiçbir şekilde kurum dışına çıkmadığını garanti etmiş olacağız. Böylece hem veri mahremiyetini hem de veri güvenliğini en üst seviyede sağlayacağız." dedi.

YAPAY ZEKA VE BÜYÜK VERİ BİRİMİ KURULDU

Akdemir, dijitalleşme çalışmaları kapsamında kurum bünyesinde Büyük Veri ve Yapay Zeka Uygulamaları Şube Müdürlüğü kurulduğunu da açıkladı.

TÜBİTAK iş birliğiyle Yapay Zeka Destekli Karar Destek Sistemi'nin devreye alındığını belirten Akdemir, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle geliştirilen İŞKUR Mali Otomasyon Sistemi sayesinde ise yıllık yaklaşık 1 milyar liralık tasarruf hedeflendiğini ifade etti.

Öte yandan İŞKUR'un düzenlediği sanal istihdam fuarlarına 2019 yılından bu yana 1,6 milyon vatandaşın katıldığı, kurumun kuruluşundan bugüne kadar ise 67 milyon kişiye hizmet sunduğu bildirildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör