İslam İşbirliği Ülkeleri ulaştırma bakanları 40 yıl sonra İstanbul’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde 11–12 Şubat tarihlerinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 2. Ulaştırma Bakanları Toplantısı kapsamında üye ülke bakanları ile bir araya gelecek. İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri ulaştırma bakanları 40 yıl sonra İstanbul'da toplanacak.

Toplantı hakkında açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Toplantı, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasında ulaştırma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve mevcut projelerin değerlendirilmesi açısından önemli bir platform oluşturacak." dedi.

İKİLİ VE ÇOK TARAFLI TEMASLAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Uraloğlu, program kapsamında ikili ve çok taraflı temaslar gerçekleştirecek. Bu çerçevede, İran ve Özbekistan ile üçlü formatta bir toplantı yapılacak. Bakan Uraloğlu'nun ayrıca, Fas, Cibuti, Moritanya, Brunei, Bosna Hersek, İran, Suudi Arabistan, Libya, Kamerun, Fildişi Sahilleri ve Sudan ulaştırma bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Fildişi Sahilleri ile yapılacak görüşme kapsamında Afrika Mutabakat Zaptı'na Katılım Belgesi'nin imzalanması öngörülüyor.