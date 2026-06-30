İslam ülkelerinin dünya ticaretinden aldığı pay artmalı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam Ticaret ve Kalkınma Odası toplantıları kapsamında 20 İslam ülkesinden oda temsilcilerinin katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kabul Salonu'nda düzenlenen gala yemeğine katıldı. Programda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile İslam Ticaret ve Kalkınma Odası ve Suudi Arabistan Odalar Federasyonu (FSC) Başkanı Abdullah Salih Kamil de yer aldı. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasındaki ticaret imkanlarının artırılması ve işbirliklerinin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, "57 üyesi bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı, dünya nüfusunun yaklaşık beşte birini barındırmakla beraber küresel mal ticaretinin yalnızca yüzde 10'u ila yüzde 11'ini oluşturmaktadır. Bu veriler, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasında önemli bir ekonomik potansiyel bulunduğunu da göstermektedir" diye konuştu.

118 MİLYAR $ TİCARET

Yılmaz, bu tablonun değiştirilmesi gerektiğini belirterek, "İslam ülkelerinin dünya ekonomisi ve ticaretinden aldığı payı artırmamız lazım. Bu da tek tek yapacağımız çabaların dışında birlikte yapacağımız işlerle gerçekleşecek. Bu kapsamda daha fazla üretim ortaklığına, yatırımlarda daha fazla işbirliğine, lojistiğe, bağlantısallığa ve entegrasyona ihtiyacımız var" dedi. Yılmaz, geçen yıl itibarıyla Türkiye'nin İİT üyesi ülkelerle ticaret hacminin 118 milyar dolara ulaştığını dile getirerek şöyle konuştu: "Geçmişe bakarsak çok önemli bir gelişme var. Potansiyele bakarsak yeterli değil. 2003 yılından itibaren İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden ülkemize 27,3 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım gelirken ülkemizden İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerine 15,2 milyar dolar doğrudan yatırım gerçekleştirilmiştir. Yatırımları karşılıklı ne kadar artırırsak ticari ilişkilerimizi de sağlam bir zemine kavuşturmuş oluruz." Yılmaz, dünyanın dönüşüm sürecinden geçtiğine işaret ederek, "Bu ortamda en düşük maliyetle üretmenin yerini dayanıklı bir ekonomik yapı oluşturma hedefinin aldığını görüyoruz. Dünyanın bu önemli dönüşüm sürecinde işbirliklerimizi artırmalıyız ve oluşan bu ortamı kendi lehimize dönüştürmeliyiz" ifadelerini kullandı.