İşlenmeyen tarım arazisi kiralanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı
'nca başlatılan işlenmeyen tarım arazilerinin sezonluk kiralanmasına yönelik 1 Eylül'de başlayan ilan süreci devam ediyor. Uygulamayla, işlenmeyen tarım arazilerinin yeniden tarımsal üretime kazandırılması ve bu arazilerin üretim potansiyelinin değerlendirilmesi hedefleniyor. Peki tarım arazileri nasıl kiralanacak? İşte 5 soruda detaylar… 1- Üst üste kaç yıl işlenmeyen tarım arazileri kiralama kapsamında değerlendiriliyor?
Farklı gerekçelerle üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri, kira bedelleri maliklerine ödenerek tarımsal üretimde kullanılmak üzere sezonluk olarak kiraya veriliyor. 2- İşlenmeyen tarım arazilerinin tespiti ve ilan süreci nasıl ilerliyor?
İl ve ilçe düzeyinde oluşturulan Arazi Tespit Komisyonları'nca işlenmeyen tarım arazilerine yönelik tespit çalışmaları tamamlandı. Arazilere ilişkin ilan süreci başladı. 3- Kesinleşirse kiralama işlemleri hangi kurum tarafından gerçekleştirilecek?
İlan sürecinin tamamlanmasının ve mülki amir onaylarının alınmasının ardından kesinleşecek işlenmeyen tarım arazilerinin kiralama işlemleri, gelecek kiralama talepleri doğrultusunda, İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek. 4- Kira bedeli nasıl belirleniyor?
Kira bedeli, ilgili komisyonca belirlenen rayiç bedelden düşük olamayacak. Tarım arazilerinin rayiç kira bedelinin tespitinde emsal olarak kullanılmak üzere, kiralanacak tarım arazisi ile benzer özellikte ve aynı yerleşim yerinde bulunan en az üç kiralanmış tarım arazisi tespit edilecek. 5- Nasıl başvuru yapılacak?
Kiralama talep formlarıyla ilgili il müdürlüğüne başvuru yapabilecek.
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Mete Efendioğlu - Editör