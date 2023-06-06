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Giriş Tarihi: 6.6.2023 16:34 Son Güncelleme: 6.6.2023 16:39

İsmail Demir döneminde Savunma Sanayii

Prof. Dr. İsmail Demir döneminde savunma sanayii çok büyük ilerlemeler ve gelişmeler yaşadı. O dönemdeki savunma sanayiindeki rakamlara bakılacak olursa; 2014 yılında 1,5 milyar $ olan savunma ve havacılık ihracatı, 2022 yılında 4,4 milyar $'a ulaştı. 2004 yılında 5,1 milyar $ olan savunma ve havacılık cirosu, 2022 yılı sonu itibariyle toplam 12,2 milyar $’a ulaştı. 2014 yılında 361 savunma projesi yürütülürken 2023 yılında bu sayı 810'u aştı.

BETÜL USTA BETÜL USTA
İsmail Demir döneminde Savunma Sanayii

Prof. Dr. İsmail Demir 12 Nisan 2014 tarihinde Savunma Sanayii Müsteşarı olarak atandı. 9 yılı aşkın süre zarfında savunma sanayii çok büyük ilerlemelere ve gelişmeler yaşadı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Milli Savunma Bakanlığı altında bir Müsteşarlık iken, 2017 yılı Aralık ayında Cumhurbaşkanına bağlandı. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle de Savunma Sanayii Başkanlığı ismiyle yeniden yapılandı. Bu süreçler, savunma sanayii sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve sahiplenmesiyle, karar alma ve uygulamada daha hızlı ve daha güçlü yapıyla çalışmalar devam etti. Savunma sanayii tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda güçlü bir şekilde ilerlemeye devam etti.

Türkiye bu süre zarfında savunma sanayii alanında pazar olmaktan çıktı, aktör olma yolunda önemli bir aşama kaydettı. Yerli ve millî imkanlarla üretilen platformlar dünyada adından sıkça söz ettirmeye başladı, hatta bazıları oyun değiştirici oldu.

Demir döneminde savunma sanayiindeki rakamlara bakılacak olursa; 2014 yılında 1,5 milyar $ olan savunma ve havacılık ihracatı, 2022 yılında 4,4 milyar $'a ulaştı. 2004 yılında 5,1 milyar $ olan savunma ve havacılık cirosu, 2022 yılı sonu itibariyle toplam 12,2 milyar $'a ulaştı. 2014 yılında 361 savunma projesi yürütülürken 2023 yılında bu sayı 810'u aştı.

SON 9 YILDA SAVUNMA SANAYİİNDE YAŞANAN ÖNEMLİ İLKLER:

  • İlk Milli Savaş Uçağı Milli Muharip Uçak KAAN pist başı yaptı - 2023
  • İlk Milli İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA ilk uçuşunu yaptı - 2022
  • İlk Milli Jet Motorlu Uçak HÜRJET ilk uçuşunu yaptı - 2023
  • İlk Milli Taarruz Helikopteri T129 ATAK envantere girdi - 2014
  • İlk Özgün Helikopter T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri ilk uçuşunu yaptı - 2018
  • İlk Milli İstihbarat Gemisi TCG UFUK envantere girdi – 2022
  • Dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu teslim edildi - 2023
  • İlk Milli Fırkateyn İSTANBUL denize indirildi – 2021
  • İlk Milli Hava Savunma Sistemi KORKUT envantere girdi - 2016
  • İlk Milli Orta İrtifa-Uzun Havada Kalış İHA BAYRAKTAR TB2 envantere girdi - 2014
  • İlk Millî Piyade Tüfeği MPT-76'nın seri üretimine başlandı - 2016
  • İlk Milli Deniz Füzesi ATMACA envantere girdi - 2021
  • İlk Milli İHA Motoru PD170 teslim edildi - 2018
  • İlk Milli Taarruzi İHA AKINCI envantere girdi - 2021
  • İlk Uzaya Çıkan Türk Aracı olan SONDA ROKETİ fırlatıldı - 2020
  • İlk Milli Silahlı İnsansız Deniz Aracı ULAQ'ın seri üretimine başlandı - 2021
  • İlk Milli Ağır Sınıf Torpido AKYA teslim edildi - 2021
  • İlk Milli Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi HİSAR envantere girdi – 2022
  • İlk Milli Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi SİPER'in ilk atışı yapıldı - 2021
  • İlk Milli Turbojet Füze Motoru KTJ3200 teslim edildi – 2022
  • İlk Milli Helikopter Motoru TS1400 projesine başlandı – 2017

SADECE 2023 YILINDAKİ ÖNEMLİ KİLOMETRETAŞLARI:

  • İMECE Yer Gözlem Uydusu uzaya fırlatıldı - 2023
  • KILIÇSAT Küp Uydusu uzaya fırlatıldı - 2023
  • GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi gemilere entegre edilmeye başlandı - 2023
  • Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA'nın ilk teslimatı gerçekleştirildi, - 2023
  • MERTER Sırt Tipi Elektronik Taarruz Sistemi teslim edildi - 2023
  • Muharip İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA otonom şekilde yakın kol uçuşu yaptı - 2023
  • ALTAY Tankları askeri testleri tamamlanmak üzere Mehmetçiğe teslim edildi - 2023
  • Jet motorlu ANKA-3 ilk kez piste çıkıp taksi yaparak pist başı yaptı - 2023
  • Yerli motorlu Özgün Helikopter GÖKBEY ilk uçuşunu yaptı - 2023
  • Ağır Sınıf Taaruz Helikopteri ATAK-2 ilk uçuşunu yaptı - 2023
  • Dünyada ilk kez bir SİHA'dan (AKINCI) seyir füzesi ÇAKIR atıldı - 2023
  • Ülkemizde ilk kez insansız bir SİDA'dan (MİR-SİDA) torpido atışı gerçekleştirildi - 2023
  • 8x8 Tekerlekli Kurtarıcı Araçların teslimatı yapıldı - 2023
  • MİLGEM İstif Sınıfı 6-7 ve 8. Gemilerin sac kesimi yapıldı -2023
  • ULAK 4.5G baz istasyonu Anka İHA'ya entegre edilerek sesli ve görüntülü ilk haberleşme gerçekleştirildi - 2023
  • Deprem Bölgesine 8 Milyar TL'lik yatırım ve 2500 kişiye istihdam programı başlatıldı - 2023
  • ÖZGÜR Projesi kapsamında aviyonik modernizasyonu tamamlanan ilk F-16'lar teslim edildi - 2023
  • Türkiye'nin en uzun menzilli Balistik Füzesi TAYFUN'un test atışı ikinci kez başarı ile gerçekleştirildi - 2023
  • Deniz Piyadenin güç çarpanı ZAHA Zırhlı Amfibi Hücum Araçları envantere girdi - 2023
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İsmail Demir döneminde Savunma Sanayii
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