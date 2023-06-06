İsmail Demir döneminde Savunma Sanayii

Prof. Dr. İsmail Demir 12 Nisan 2014 tarihinde Savunma Sanayii Müsteşarı olarak atandı. 9 yılı aşkın süre zarfında savunma sanayii çok büyük ilerlemelere ve gelişmeler yaşadı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Milli Savunma Bakanlığı altında bir Müsteşarlık iken, 2017 yılı Aralık ayında Cumhurbaşkanına bağlandı. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle de Savunma Sanayii Başkanlığı ismiyle yeniden yapılandı. Bu süreçler, savunma sanayii sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve sahiplenmesiyle, karar alma ve uygulamada daha hızlı ve daha güçlü yapıyla çalışmalar devam etti. Savunma sanayii tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda güçlü bir şekilde ilerlemeye devam etti.

Türkiye bu süre zarfında savunma sanayii alanında pazar olmaktan çıktı, aktör olma yolunda önemli bir aşama kaydettı. Yerli ve millî imkanlarla üretilen platformlar dünyada adından sıkça söz ettirmeye başladı, hatta bazıları oyun değiştirici oldu.

Demir döneminde savunma sanayiindeki rakamlara bakılacak olursa; 2014 yılında 1,5 milyar $ olan savunma ve havacılık ihracatı, 2022 yılında 4,4 milyar $'a ulaştı. 2004 yılında 5,1 milyar $ olan savunma ve havacılık cirosu, 2022 yılı sonu itibariyle toplam 12,2 milyar $'a ulaştı. 2014 yılında 361 savunma projesi yürütülürken 2023 yılında bu sayı 810'u aştı.