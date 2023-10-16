İSO Başkanı: Fiyatlarda indirim kampanyası enflasyonla mücadele açısından yerinde bir çağrı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, fiyatlarda indirim kampanyasının enflasyonla mücadele açısından yerinde bir çağrı olduğunu kaydetti.

İSO Başkanı Bahçıvan, ekonomide yeni dengenin sağlanması ve fiyat istikrarı için yüksek enflasyonun mutlaka ama mutlaka kalıcı şekilde yenilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu, paramıza dönük güveni arttırmak ve ekonomi politikaların da öngörülebilirliğini tesis etmek açısından yaşamsal önemdedir. Bu yaşamsal ekonomik sorunumuz ile ilgili olarak son dönemlerde kararlı, özverili ve rasyonel bir mücadelenin sürdürüldüğünü görüyoruz. Bu yönde ekonomi yönetimimiz tarafından atılan tüm adımların ve verilen mesajların önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bahçıvan, açıklamasında şunları söyledi:

"Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ile Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın başlattığı "indirim kampanyası"nı, enflasyonla mücadele açısından yerinde bir çağrı olarak değerlendiriyoruz.

Makroekonomik istikrarın sağlanması, enflasyonun hepimizin en büyük isteği olan tek haneye inmesi için alınan önlemlerin yanında bu tür kampanyalar, mücadeledeki psikolojiyi de güçlendirecektir.

Dolayısıyla üreticiden tedarik zincirlerindeki tüm halkalara, perakendecilerden tüketicilere kadar her kesimin elinden gelen azami desteği vermesi enflasyonla mücadeleye katkı yapacaktır.

Biz de İSO olarak bu çerçevede sanayicilerimizi imkanları ölçüsünde bu kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz."