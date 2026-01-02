İSO İmalat PMI aralıkta yükseldi: İyileşme sinyalleri güçleniyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yayımlanan Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Aralık 2025 sonuçları açıklandı.

Anket sonuçlarına göre, eşik değer olan 50'nin altındaki seviyeler sektörde daralmaya işaret etse de, manşet PMI aralık ayında Kasım'daki 48 puandan 48,9'a yükselerek son 12 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece endeks, üst üste ikinci ay artış gösterdi.

İSO'nun bültenine göre bazı firmalar müşteri talebinde toparlanma bildirirken, yeni siparişlerdeki yavaşlama Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ancak hem genel hem de ihracat siparişleri daralmaya devam etti.

Siparişlerdeki bu eğilime paralel olarak, üretim de düşüşünü sürdürdü ancak daralma Kasım ayına kıyasla daha sınırlı oldu. Aralıkta üretimdeki azalma, 21 aylık kesintisiz gerilemenin en hafif düzeyi olarak kaydedildi.

Satın alma ve istihdam göstergeleri de benzer şekilde daha yavaş geriledi. İstihdamdaki düşüş Mart 2025'ten bu yana en sınırlı seviyede gerçekleşti. Öte yandan, hem girdi hem de nihai ürün stoklarında belirgin azalma gözlendi.

Kasımda yavaşlayan girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatlarındaki artış, Aralık'ta yeniden hız kazandı. Hammadde maliyetlerindeki artış, girdi maliyetlerini keskin şekilde yukarı çekerken, üreticiler de satış fiyatlarını son sekiz ayın en yüksek oranında artırdı.