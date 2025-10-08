İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi eylülde 51,7 oldu

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Eylül 2025 dönemi sonuçları açıklandı.

Buna göre, 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ederken eylülde 51,7 rakamı tespit edildi.

Ağustosta son 15 ayın tepe noktası olan 51,9'a yükselen endeks hafif bir düşüşe rağmen dış talep koşullarında ılımlı iyileşme sinyali vermeye devam etti. Böylece mevcut güçlenme eğilimi 21. aya ulaştı.

Türk imalat sektörünün en büyük ihracat pazarı Almanya'da ekonomik aktivite eylülde üst üste dördüncü ay artış kaydetti.

ABD'de üretim güçlü bir şekilde artmayı sürdürdü ancak artış hızı ağustos ayına göre daha düşük seyretti. Birleşik Krallık ve Fransa gibi bazı önemli pazarlarda ekonomik aktivite geriledi.

Rusya'da ise Ekim 2022'den bu yana en belirgin üretim daralması gerçekleşti. Suudi Arabistan'daki büyüme ise anket kapsamında izlenen ekonomiler içerisinde en yüksek düzeyde gerçekleşti.

Yüzde 8'lik payıyla Türk imalat sektörünün en büyük ihracat pazarı konumunda bulunan Almanya'da ekonomik aktivite eylülde üst üste dördüncü ay artış kaydetti. Büyüme ılımlı seyretmekle birlikte Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek düzeyine ikinci kez (Mayıs 2024 ile aynı) ulaştı.

İtalya, İspanya ve Hollanda ekonomilerinde de büyüme kaydedildi. Hollanda'nın imalat sanayi üretimindeki artış son 16 ayın en yüksek hızında ölçüldü.

Birleşik Krallık ve Fransa başta olmak üzere, Türk ihracatçılarının bazı önemli pazarlarında ekonomik aktivite geriledi. Romanya'da imalat sektörü üretimi son 16 ayın en ılımlı düzeyinde olmakla birlikte düşüş kaydetti.

Orta Doğu, eylül ayında büyümenin kaynaklarından biri olmaya devam etti. Birleşik Arap Emirlikleri'nde petrol dışı ekonomik aktivite keskin bir şekilde genişlemeyi sürdürdü. Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Lübnan'da da artışlar kaydedildi.

Üretimde en sert gerilemenin yaşandığı Tayvan'da, imalat sektörü keskin ve ağustos ayına göre hızlanan bir daralma sergiledi. Brezilya, Kanada ve Pakistan'da da sert düşüşler gözlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Almanya'nın ihracat pazarı olarak önemi göz önüne alındığında, eylülde bu ülkede ivme kazanan büyüme Türk imalat ürünlerine olan talebi desteklemesi açısından pozitif bir gelişme olduğunu belirtti.

Harker, "Daha geniş bir açıdan bakıldığında ise Birleşik Krallık ve Fransa gibi kimi ülkelerde süren zayıflıklara rağmen ihracat ikliminin iyileşmeye devam ettiği görülüyor. Söz konusu zayıflıkların da son çeyrekte ortadan kalkmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.