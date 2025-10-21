İspanya, AB’de kalıcı yaz saati istiyor

Türkiye'de eleştirilen kalıcı yaz saati uygulaması AB'ye model oldu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği'nin (AB) 2026 yılından itibaren kalıcı yaz saati uygulamasına geçmesini istediklerini açıkladı. Sanchez, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, saat değişikliği uygulamasının "artık mantıklı olmadığını" savundu. Başbakan Sanchez, Avrupa Birliği'nin önümüzdeki yıldan itibaren 'kalıcı' yaz saati uygulamasına geçmesini istedi.

MANTIKLI DEĞİL

Başbakan Sanchez "Bildiğiniz gibi, bu hafta saat yine değişecek. Saatlerin yılda iki kez değiştirilmesi artık mantıklı değil. Bu, enerji tasarrufuna neredeyse hiç yardımcı olmuyor. İnsanların sağlığı ve yaşamları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip. Bundan dolayı, İspanya hükümeti olarak bugün AB'ye, Enerji Konseyi'ndeki mevsimsel saat değişikliğinin sona erdirilmesini ve ilgili inceleme mekanizmasının kurulmasını önereceğiz" dedi.

RESMEN GÜNDEME GELECEK

İspanya hükümet yetkilileri de saat değişikliğinin sona erdirilmesine ilişkin talebin, AB üyesi 27 ülkenin bakanlarının katılımıyla bugün yapılacak Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi toplantısında resmen gündeme getirileceğini duyurdu. İspanyol basınında çıkan son anketlere göre İspanyol halkının yüzde 66'sı kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmesini destekliyor.



HER YIL 1 MİLYARLIK TASARRUF

Türkiye, 2016'da Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde kalıcı yaz saati uygulamasına geçmişti. Kalıcı yaz saati uygulaması ile her yıl 1 milyar lirayı aşan oranlarda elektrik tasarrufu elde edildi. Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen toplam elektrik tasarrufu 6.82 milyar kilovatsaati buldu. Yani 2020 yılında kişi başı elektrik tüketimi 3 bin 661 kilovatsaat olarak hesaplandığında 1.9 milyon kişinin bir yıllık elektrik ihtiyacı buradan elde edilen tasarrufla sağlanmış oldu.