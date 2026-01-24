İspanya’ya ihracat rekoru kırıldı! Yıllık 10 milyar doları aştı

Türkiye'nin İspanya'ya yönelik ihracatı tarihi bir eşiği geride bıraktı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin İspanya'ya yıllık ihracatı ilk kez 10 milyar doların üzerine çıktı. Avrupa ekonomisinde yaşanan kırılganlıklara rağmen, İspanya'nın özellikle sanayi ürünlerine yönelik güçlü talebi ihracattaki artışta belirleyici oldu.

İki ülke arasında kilit sektörlerde sürdürülen işbirliği, ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik karşılıklı kararlılık ve artan ticari temaslar, Türkiye-İspanya ticaretine ivme kazandırdı. Devam eden iş heyetleri, lojistik altyapıdaki iyileştirmeler ve ihracat portföyünün çeşitlendirilmesi de dış satımı destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

İspanya, Avrupa Birliği pazarında Türkiye için stratejik ortak olma konumunu korurken, bu ülkeye yapılan ihracatın 2026 yılında da artışını sürdürmesi bekleniyor. Verilere göre İspanya, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 7'nci ülke olurken, toplam ihracattan aldığı pay yüzde 3,7 olarak gerçekleşti. Türkiye'nin İspanya'ya ihracatı 2025 yılında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,4 artış kaydetti.