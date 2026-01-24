İspanya’ya ihracat rekoru kırıldı! Yıllık 10 milyar doları aştı

Türkiye'nin İspanya'ya yönelik ihracatı tarihi bir eşiği geride bıraktı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin İspanya'ya yıllık ihracatı ilk kez 10 milyar doların üzerine çıktı. Avrupa ekonomisinde yaşanan kırılganlıklara rağmen, İspanya'nın özellikle sanayi ürünlerine yönelik güçlü talebi ihracattaki artışta belirleyici oldu.
İki ülke arasında kilit sektörlerde sürdürülen işbirliği, ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik karşılıklı kararlılık ve artan ticari temaslar, Türkiye-İspanya ticaretine ivme kazandırdı. Devam eden iş heyetleri, lojistik altyapıdaki iyileştirmeler ve ihracat portföyünün çeşitlendirilmesi de dış satımı destekleyen unsurlar arasında yer aldı.
İspanya, Avrupa Birliği pazarında Türkiye için stratejik ortak olma konumunu korurken, bu ülkeye yapılan ihracatın 2026 yılında da artışını sürdürmesi bekleniyor. Verilere göre İspanya, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 7'nci ülke olurken, toplam ihracattan aldığı pay yüzde 3,7 olarak gerçekleşti. Türkiye'nin İspanya'ya ihracatı 2025 yılında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,4 artış kaydetti.
OTOMOTİV SEKTÖRÜ ZİRVEDE
Sektörel dağılıma bakıldığında, İspanya'ya en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Otomotiv sektörü 2025 yılında 3,4 milyar dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 1,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1,3 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 716,6 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 685,2 milyon dolarla çelik sektörü izledi.
Değer bazında ihracat artışında da otomotiv sektörü öne çıktı. Otomotiv endüstrisi 907,6 milyon dolarlık artışla ilk sırada yer alırken, çelik sektörü 61,5 milyon dolar, madencilik ürünleri 47,9 milyon dolar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 43,7 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri ise 41,7 milyon dolarlık artış kaydetti.
İspanya'ya 2025 yılında 298,7 milyon dolarlık madencilik ürünleri, 97,7 milyon dolarlık hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı gerçekleştirildi.
BAKAN BOLAT: GÜÇLÜ VE İSTİKRARLI EKONOMİNİN SOMUT GÖSTERGESİ
Ticaret Bakanı Ömer Bolat İspanya'ya ihracatın ilk kez 10 milyar doların üzerine çıkmasını değerlendirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Bolat, "Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyor, belirlenen hedefleri birer birer yakalamakla kalmayıp, aşmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.
Bolat şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin, İspanya'ya ihracatının; ilk kez 10 milyar doların üzerine çıkması, güçlü ve istikrarlı ekonomik yürüyüşümüzün somut bir göstergesidir.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda; #TürkiyeYüzyılı'nı #TicaretinYüzyılı yapma kararlılığıyla, hedeflerimize emin adımlarla ilerliyor, belirlenen hedefleri birer birer yakalamakla kalmayıp, aşmanın gururunu yaşıyoruz.
Sanayiden otomotive, ihracatın her alanında gücünü artıran #GüçlüTürkiye, küresel ticarette söz sahibi olmayı sürdürüyor. "
TİM verilerine göre, 2025 yılında İspanya'ya en fazla ihracat yapan sektörler şöyle:
|1 OCAK - 31 ARALIK
|SEKTÖR
|2024 (BİN DOLAR)
|2025 (BİN DOLAR)
|DEĞİŞİM (YÜZDE)
|Otomotiv Endüstrisi
|2.509.981,95
|3.417.613,77
|%36,2
|Hazırgiyim ve Konfeksiyon
|1.859.604,35
|1.681.047,55
|-%9,6
|Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
|1.213.569,29
|1.255.271,19
|%3,4
|Elektrik ve Elektronik
|709.357,37
|716.579,58
|%1,0
|Çelik
|623.699,42
|685.217,50
|%9,9
|Tekstil ve Hammaddeleri
|473.279,81
|504.376,17
|%6,6
|Demir ve Demir Dışı Metaller
|382.305,02
|398.477,91
|%4,2
|Madencilik Ürünleri
|250.788,82
|298.711,85
|%19,1
|İklimlendirme Sanayii
|236.950,45
|267.477,65
|%12,9
|Makine ve Aksamları
|193.108,70
|233.852,38
|%21,1