İşsizlik 25 yılın en düşük seviyesine indi

Ekonomik programı uygularken üretim, yatırım, istihdam ve ihracattan taviz vermeyen Türkiye, işsizlik oranını da 25 yılın en düşük seviyesine indirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, işsizlik oranı aralık ayında kasıma göre 0.8 puan azalarak yüzde 7.7'ye geriledi. Tek hane işsizlik serisi 32 aya ulaştı. İşsiz sayısı 286 bin kişi azalarak 2 milyon 736 bine gerileyerek 2014'ün şubat ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6.3 iken kadınlarda yüzde 10.5 olarak tahmin edildi. Aralıkta istihdam edilenlerin sayısı 42 bin kişi azalarak 32 milyon 685 bine indi. İstihdam oranı yüzde 49.1 olurken, işgücüne katılım yüzde 53.7 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dengeli ve istikrarlı büyüme ortamı sayesinde önümüzdeki dönemde yatırımlarımızı ve istihdamımızı artıracak sürdürülebilir ve istihdamı destekleyen büyüme patikasıyla elde ettiğimiz kalıcı refah artışını toplumun her kesimine adil bir şekilde yansıtarak vatandaşımızın alım gücünü yükselteceğiz" dedi. Yılmaz, gençlerde geçen senenin aynı ayına göre işsizlik 1.9 puan, kadınlarda ise 1 puan iyileşerek sırasıyla yüzde 14.1 ve yüzde 10.5 olduğunu söyledi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranının 25 yılın dibine gerilediğine dikkat çekerek, "Özellikle gençlerin ve kadınların işgücüne ve üretime etkin katılımını sağlamak için gayret ediyoruz. Uyguladığımız İş Pozitif gibi programların da etkisiyle kadınlarda işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1.1 puan azalarak yüzde 10.5 ile 2013 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı aynı dönemde 1.1 puan azalarak yüzde 14.1'e geriledi. İşsizliğin azaltılması, nitelikli istihdamın artırılması ve işgücü piyasamızın güçlendirilmesi için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.