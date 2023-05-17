İşsizlik 5 yıl sonra tek hane: % 9.9

Yatırım, üretim, istihdam ve ihracata dayalı yeni ekonomi modeli ile 10 çeyrek kesintisiz büyüyen Türkiye, bir yandan Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin yaralarını sararken, diğer yandan Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde yoluna devam ediyor. Son dönemde sanayi üretiminden cari açığa, enflasyondan yatırıma kadar birçok veride olumluya dönen ekonomik veriler istihdama da yansıdı. İşsizlik, çeyrek dönemler itibarıyla 5 yıl sonra ilk kez tek haneye indi. Türkiye genelinde işsiz sayısı bu yılın ilk çeyreğinde, 2022'nin ilk çeyreğine göre 244 bin kişi azalarak 3 milyon 483 bine geriledi. 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 11.1 olan işsizlik ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 9.9'a indi. Böylece çeyrek dönemler itibarıyla işsizlik 2018'in ilk çeyreğinden bu yana ilk defa tek haneye gerilemiş oldu.Ekonomide üretim ve yatırımı teşvik eden politikaların sonucu olarak, istihdam edilenlerin sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde, 2022'nin aynı dönemine göre 1 milyon 563 bin kişi, 2022'nin son çeyreğine göre ise 195 bin kişi artarak 31 milyon 558 binle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türkiye Ekonomi Modeli'yle güçlü performansını sürdüren ekonomimiz yeni iş fırsatları oluşturmaya, istihdamda istikrarlı bir şekilde artış kaydetmeye aralıksız devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.