2023 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinin ardından işsizlik maaşı birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Asgari ücret zammı ile 'işsizlik maaşı ne kadar oldu' sorusu da netleşti. İşte işsizlik maaşı hesaplama tablosuyla beraber tüm detaylar...
İŞSİZLİK MAAŞI KİMLERE VERİLİYOR?
Sigortalı işsizlere çalışma mevzuatında belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemeye işsizlik maaşı deniyor.
EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?
Asgari ücret 2023 yüzde 54,6 zam oranı ile belirlendi. Buna göre;
İŞSİZLİK MAAŞINDAN KİMLER YARARLANIR?
İşsizlik maaşı almak için birtakım şartları taşımak gerekiyor.
İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ÖDENİYOR?
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;