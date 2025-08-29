İşsizlik temmuzda yüzde 8 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı temmuz ayına ilişkin işgücü istatistiklerine göre işsizlik yüzde 8'e geriledi. Haziranda işsizlik yüzde 8.6 olarak gerçekleşmişti. Geniş tanımlı işsizlik olarak bilinen zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı temmuz ayında bir önceki aya göre 3.1 puan azalarak yüzde 29.6 oldu. TÜİK'in verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı temmuz ayında bir önceki aya göre 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6.5 iken kadınlarda yüzde 10.9 olarak tahmin edildi.

27 AYDIR TEK HANE

İstihdam edilenlerin sayısı temmuz ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişi, istihdam oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 49.1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66.1 iken kadınlarda yüzde 32.4 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.9 puan azalarak yüzde 15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11.3, kadınlarda ise yüzde 21.7 olarak tahmin edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada, işsizlik rakamlarının düştüğüne dikkat çekerek, "Son 27 aydır tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı, üretimi desteklerken ekonomiye artan güveni de güçlendirmektedir" ifadelerini kullandı.