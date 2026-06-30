İşsizlikte tek hane serisi 37. aya çıktı! Cevdet Yılmaz’dan refah artışı mesajı geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin işsizlik verilerini değerlendirerek, işsizlik oranının yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleştiğini ve tek haneli seyrin 37'nci aya ulaştığını açıkladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekonomi programının istihdam üzerindeki etkisine dikkat çekti.

"İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 8,2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ"

Yılmaz, mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranının mayıs ayında yüzde 8,2 olduğunu belirterek, "Böylece işsizlik oranındaki tek haneli seyir 37'nci aya taşınmıştır" ifadelerini kullandı.

GENÇ VE KADIN İŞSİZLİĞİNDE GERİLEME

Genç ve kadın işsizlik oranlarına da değinen Yılmaz, geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yaşandığını vurguladı. Buna göre genç işsizlik oranı yüzde 14,8'e, kadın işsizlik oranı ise yüzde 10,5'e geriledi.

Yılmaz, "Gençlerde işsizlik oranı geçen senenin aynı ayına göre 0,7 puan; kadınlarda ise 1,5 puan azaldı" dedi.

"KÜRESEL RİSKLERE RAĞMEN İSTİHDAM DAYANIKLI"

Küresel ekonomideki zayıf talep, jeopolitik gerilimler ve ticaret politikalarındaki belirsizliklerin risk oluşturduğunu belirten Yılmaz, buna rağmen işgücü piyasasının dayanıklılığını koruduğunu ifade etti.

"İSTİHDAM ODAKLI POLİTİKALAR SÜRECEK"

Yılmaz, uygulanan ekonomi politikalarının istihdamı desteklediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Makroekonomik dengeleri güçlendiren politikalarımız, reel sektörün üretim kapasitesini koruyan desteklerimiz ve ihracat odaklı büyüme yaklaşımımız ile işgücü piyasasının dayanıklılığını artırıcı aksiyonlar almaya devam ediyoruz."

"HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VE DAHA FAZLA İSTİHDAM"

Yılmaz, önümüzdeki dönemde gençler ve kadınlar başta olmak üzere istihdama katılımın artırılacağını belirterek, "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ekseninde yürüttüğümüz politikalarla dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi, işsizliği kalıcı biçimde azaltmayı ve vatandaşlarımızın refahını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör