İstanbul, Avrupa havalimanları sıralamasında liderliğini korudu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama bin 401 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu bildirerek, "Havalimanı, 2024'te Amsterdam, Londra ve Paris gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu. Böylece üst üste üç yılı Avrupa'nın zirvesinde tamamladı" ifadesini kullandı" değerlendirmesinde bulundu.Bakan Uraloğlu ayrıca 4 saatlik uçuş süresiyle 1.4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişilebilen Türkiye'nin, 2024'te hava sahasının kullanımından sağladığı gelirin 24 milyar 809 milyon lirayla rekor seviyeyi gördüğünü söyledi. 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısının 2024 sonu itibarıyla 58'i bulduğuna işaret eden Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkeleri arasına soktuklarını ifade etti.