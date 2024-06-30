İstanbul baraj doluluk oranları geriledi! Rakamlarla duyuruldu

İstanbul baraj doluluk oranı dikkat çekti. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre baraj doluluk oranı yüzde 70 seviyesinin altına geriledi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI GERİLEDİ!
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yüzde 70'in altına indi. Bugün itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yüzde 69,68 ölçüldü.
Su miktarı; Istrancalar'da yüzde 31,12, Terkos'ta yüzde 80,98, Sazlıdere'de yüzde 57,08, Alibey'de yüzde 40,47, Büyükçekmece'de yüzde 65,01, Ömerli'de yüzde 79,76, Darlık'ta yüzde 69,16, Elmalı'da yüzde 70,67, Pabuçdere'de yüzde 55,46 ve Kazandere'de yüzde 53,82 olarak kaydedildi.
Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 605,30 milyon metreküp olarak kaydedildi.
İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 441 bin metreküp olarak ölçüldü.
SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI
İSKİ istatistiklerine göre, 30 Haziran tarihli baraj doluluk oranları 2014'te yüzde 23,87, 2015'te yüzde 86,01, 2016'da yüzde 71,64, 2017'de yüzde 77,86, 2018'de yüzde 80,23, 2019'da yüzde 78,44, 2020'de yüzde 64,88, 2021'de yüzde 73,66, 2022'de yüzde 73,90, 2023'te yüzde 43,97 iken, bugünkü oran yüzde 69,68 olarak kayıtlara geçti.