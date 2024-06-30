İstanbul baraj doluluk oranları geriledi! Rakamlarla duyuruldu

Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl şu ana kadar 299,95 milyon metreküp su alındı. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 556 milyon 65 bin metreküp olarak hesaplandı.

Bu yılın ilk 6 ayında barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 330,14 kilogram oldu.