İstanbul dahil 3 ilde özelleştirme kararı Resmi Gazete’de

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) bazı taşınmazlara ilişkin kararları Cumhurbaşkanı onayıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Muğla'nın Datça ilçesi Emecik Mahallesi'nde bulunan 19 taşınmaz özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Ayrıca mülkiyeti Ankara Üniversitesi Rektörlüğü adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki 4 taşınmazın da özelleştirilmesine karar verildi.

ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ 2028'E KADAR TAMAMLANACAK

Söz konusu özelleştirme işlemlerinin; satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun diğer hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirileceği belirtildi.

Özelleştirme sürecinin 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanacağı kararlaştırıldı.

İMAR PLANLARINA YENİ KULLANIM KARARLARI

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı ve özelleştirme kapsamındaki Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yuva Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin imar planı değişikliği de onaylandı.

Söz konusu alana; "gelişme konut, anaokulu, ilkokul, ortaokul, sağlık tesisi, sosyal tesis alanları ile cami, belediye hizmet alanı, rekreasyon alanı, teknik altyapı alanı, park ve yol" kullanım kararları getirildi.

İSTANBUL ATAŞEHİR'DE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAYLANDI

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Kayışdağı Mahallesi'nde yer alan Maliye Hazinesi mülkiyetindeki taşınmazlar için de imar planı değişikliğine gidildi.

Yeni düzenlemeyle bölgeye; "ticaret-turizm konut, eğitim tesisleri, resmi kurum alanları, özel sosyal ve sağlık tesisleri, cami, park, raylı toplu taşıma istasyon alanı, trafo alanı ve yol" gibi kullanım alanları getirildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör