İstanbul Havalimanı, Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 18-24 Ağustos'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1635 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.