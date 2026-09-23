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Giriş Tarihi: 23.09.2026 21:21

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, ağustos ayında günlük ortalama 1671 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

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AA
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu
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Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) ağustos ayına ilişkin "Avrupa Aylık Ağ Operasyonları Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1671 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1424 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1418 uçuşla Amsterdam, 1330 uçuşla Londra Heathrow ve 1321 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

Antalya Havalimanı da günlük 1040 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 8'inci havalimanı olarak belirlendi.

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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
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