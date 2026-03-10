İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesindeki yerini korudu

İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'NIN EN YOĞUNU OLDU

İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama bin 303 uçuş ile bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı, Amsterdam, Londra Heathrow, Paris Charles de Gaulle ve Madrid Barajas havalimanlarını geride bıraktı." açıklamasında bulundu.

Uraloğlu ayrıca küresel ölçekli 25 Havalimanı içerisinde 26 Ocak-1 Şubat 2025 tarihleri arasında günlük ortalama 672 uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı'nın dünya genelinde de 12. sırada yer aldığını ifade etti.