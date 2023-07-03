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Giriş Tarihi: 3.7.2023 13:35

İstanbul Havalimanı rekora doymuyor!

İstanbul Havalimanı 9 günlük Kurban Bayramı tatilini rekorlarla bitirdi. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde 265 bin 961 yolcunun seyahat ettiği İGA İstanbul Havalimanı’nda tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı.

İHA
İstanbul Havalimanı rekora doymuyor!

Bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi ve Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde ev sahipliği yaptığı uçuşlarla 'yolcu sayılarında' yeni bir rekora daha ulaştı. 2 Temmuz Pazar günü, İGA İstanbul Havalimanı'nda; toplam bin 642 uçuşa ve 265 bin 961 yolcuya ev sahipliği yapıldı. Açılışından bugüne kadarki en yüksek yolcu sayısına ulaşan İGA İstanbul Havalimanı, 'günlük yolcu sayısı rekorunu' kırmayı başardı.

İGA İSTANBUL HAVALİMANI'NIN OTOPARKI DOLDU TAŞTI

Kurban Bayramı tatili boyunca açık ve kapalı 40 bin araç kapasiteli İGA İstanbul Havalimanı da yoğunluktan etkilendi. 10 bin araç kapasiteli katlı otopark dolup taşarken, açık otopark kısmında, araç kiralama ve vale hizmeti veren katlarda da yoğunluk yaşandı.

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İstanbul Havalimanı rekora doymuyor!
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