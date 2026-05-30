İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini korudu

İstanbul Havalimanı
, Avrupa hava trafiğindeki güçlü performansını sürdürerek bir kez daha kıtanın en yoğun havalimanı oldu. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan Avrupa Havacılık Raporu'na göre, 18-24 Mayıs döneminde İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 519 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı, uluslararası bağlantı kapasitesi ve transit yolcu trafiğiyle rakiplerini geride bıraktı. Rapora göre İstanbul'u bin 411 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı takip etti. Almanya'nın Frankfurt Havalimanı bin 366 uçuşla üçüncü sırada yer aldı.