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Giriş Tarihi: 9.06.2026

İstanbul Havalimanı’na 4 şirket daha uçacak

İstanbul Havalimanı’na 4 şirket daha uçacak
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İSTANBUL Havalimanı İşletmecisi İGA, 4 yeni hava yolu şirketinin havalimanından tarifeli seferlere başladığını duyurdu. Özbekistanlı hava yolu şirketi "Fly Khiva", 30 Mayıs'tan itibaren Termez (TMJ)-İstanbul hattında haftada 2 frekansla doğrudan seferlere başladı. İranlı "Varesh Airlines", 3 Haziran itibarıyla Tahran (THR)-İstanbul hattında tarifeli yolcu seferlerini icra ediyor. Bu ülkeden diğer hava yolu "Fly Kish", Tahran (THR)-İstanbul hattında tarifeli yolcu seferlerini 3 Haziran'da başlattı. Haftada 2 frekans planlanan seferlerin bu hattaki yolcu kapasitesini önemli ölçüde artırması bekleniyor. Iraklı "Basra Airlines" de 12 Haziran'dan itibaren Bağdat (BGW)-İstanbul hattında haftada 5 frekansla operasyona başlayacak.

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İstanbul Havalimanı’na 4 şirket daha uçacak
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