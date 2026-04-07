İstanbul Havalimanı’nda 37,7 metrelik heykelin açılışı yapıldı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yeni bir projeye imza attı. 2'nci İGA ART Sanat Projeleri Yarışması'nı kazanan sanatçı Hayri Karay'ın imzasını taşıyan 37,7 metre yüksekliğindeki iki parçadan oluşan hareketli 'İsimsiz' adlı heykeli için İstanbul Havalimanı'nda açılış töreni yapıldı.

Havalimanının tam merkezinde bulunan heykel, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Doç. Dr. M. İlker Haktankaçmaz, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, sanatçı Hayri Karay, kültür sanat dünyasından önemli isimlerin ve İGA yöneticilerinin de dahil olduğu çok sayıda kişinin katılımıyla açıldı.

'HAVACILIĞIN VE SANATIN KESİŞTİĞİ YENİ BİR SİMGE'

Projenin sanatçı Hayri Karay tarafından Cumhuriyetin 100'üncü yılına ithaf edilmesinin İGA İstanbul Havalimanı için bir gurur vesilesi olduğunu söyleyen İGA CEO'su Selahattin Bilgen, "İGA ART çatısı altında hayata geçirdiğimiz bu heykel çalışması ile yine sınırları zorlayan bir sanat olayına daha ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz.

Bu devasa yapıt, sadece boyutlarıyla değil, barındırdığı derin anlamla da havacılığın ve sanatın kesiştiği yeni bir simge. Terminalimizin yüksek dinamizmi ile sanatın dinginliğini bu noktada buluşturduk. Zira bu yapı; izleyicisinin yorumuna, hissiyatına ve bakış açısına sonuna kadar açık, katılımcı bir sanat deneyimidir" dedi.

'İSİMSİZ' ADLI HEYKEL HAKKINDA

Sanatçı Hayra Karay'ın 37,7 metre yükseklikteki ve devinim halindeki iki ayrı parçadan oluşan kinetik heykeli, Anadolu kültürünün çeşitliliği ve etnografik sosyalliğini ışık-gölge-biçim oyunlarından yararlanarak görsel bir dansla anlatıyor. Çeliğin sarsılmaz gücünü ışığın zarafetiyle birleştiren ve İGA İstanbul Havalimanı'nın tam merkezinde konumlanan heykel; dinamik yapısıyla, izleyenleri estetik bir yolculuğa davet ediyor.

Yapıtın aynalı yüzleri, terminalin dinamizmini yansıtarak sonsuz bir perspektif yaratırken, ışık ve gölge ilişkisi yapının temel kurucu unsuru olarak işlev görüyor; izleyicinin konumu ve hareketi eseri sürekli ama değişken bir anlatıya dönüştürüyor.